Aantal faillissementen verandert nauwelijks

Er werden in totaal, niet gecorrigeerd voor zittingsdagen, in oktober 288 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat cijfer is exclusief eenmanszaken. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 46. Daarbij merkt het statistiekbureau wel op dat de handel tot de bedrijfstakken hoort, met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak vervoer en opslag.

