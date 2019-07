Opmars lira in gevaar na ingreep Erdogan

De lira was sinds begin mei bezig aan een ongekende opmars, en mocht zich zelfs de best presterende valuta ter wereld noemen. De munteenheid had daarvoor juist een zware periode achter de rug, onder meer na een hoog oplopende diplomatieke ruzie van Turkije met de Verenigde Staten over de aanhouding van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson.

Ook waren er veel zorgen over de druk die Erdogan zou uitoefenen op de centrale bank om de rente te verlagen. De door Murat Cetinkaya geleide centrale bank weigerde sinds september de rente verlagen van het relatief hoge niveau van 24 procent. De hoge rente was bedoeld om de lira te ondersteunen, maar Erdogan wilde juist met renteverlagingen de inflatie te lijf gaan, zo bleek uit een verklaring van Erdogan in Turkse media over het ontslag van Cetinkaya.

Volgens analisten heeft de nieuwe baas van de centrale bank voor een lastige taak. Als hij de rente verlaagt staat in ieder geval direct zijn geloofwaardigheid als onafhankelijke toezichthouder op het spel en wordt het vertrouwen in de Turkse economie verder geschaad. Er wordt alom gerekend op een stevige daling van de koers van de lira op maandag.