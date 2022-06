Premium Het beste van De Telegraaf

Column: arbeidsprobleem moeten we zelf oplossen

Jaap van Duijn

’Migranten zijn keihard nodig’, kopte een krant. Woordinflatie. Iets is nooit meer hard, maar meteen keihard. Een fout is een blunder en wordt niet afgestraft, maar snoeihard afgestraft. Waarom zijn die migranten nodig? Omdat er werk is dat Nederlanders niet meer wensen te doen. Honderden jaren deden ze dat werk gewoon zelf. Maar nu vinden ze het te zwaar, zijn de werktijden te onregelmatig en krijg je er vuile handen van. En dan betalen die banen ook nog eens slecht. Nederlanders willen leuk werk, op prettige uren, liefst iets in de communicatie, of zo. Laten die buitenlanders dat tweederangswerk maar opknappen.