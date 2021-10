Facebook wordt ’Meta’

Dat heeft topman en oprichter Mark Zuckerberg donderdagavond bekendgemaakt tijdens een presentatie van Facebooks toekomstplannen. De techgigant die sinds zijn oprichting eerst als The Facebook, maar al snel simpelweg als Facebook door het leven ging, wil daarmee uitdrukken dat het zich de komende jaren veel meer gaat richten op virtual reality.

Zuckerberg wil de komende jaren tientallen miljarden investeren in wat hij ziet als de opvolger van het huidige internet, de metaverse. „Op dit moment is ons merk zo nauw verbonden met één product dat het onmogelijk alles kan vertegenwoordigen wat we vandaag doen, laat staan in de toekomst”, zei Zuckerberg. „Na verloop van tijd hoop ik dat we worden gezien als een metaverse bedrijf, en ik wil ons werk en onze identiteit verankeren in waar we aan bouwen”, aldus de ceo.

Oculus

In deze ’evolutie van social networking’, zoals Facebook dat zelf noemt, wordt veel meer gebruik gemaakt van virtual en augmented realitybrillen en andere technologieën die gebruikers veel meer het gevoel moeten geven dat ze midden in de door de computer gegenereerde omgeving zitten. Het is de bedoeling dat mensen elkaar daarin ook virtueel kunnen tegenkomen en communiceren, door middel van eigen persoonlijk poppetjes, zogeheten avatars. „Onze nieuwe merknaam geeft weer waar we als bedrijf naar toe gaan en welke toekomst we willen bouwen”, verduidelijkt het bedrijf de stap.

Dinsdag maakte Zuckerberg al bekend de bekende apps waar Facebook groot mee is geworden, apart te zetten van activiteiten die gericht zijn op die metaverse, zoals de maker van virtual realitybrillen Oculus en software-ontwikkeling voor de metaverse.

Critici beschuldigen Zuckerberg ervan met deze aankondiging de aandacht af te leiden van de zware kritiek waaraan het bedrijf de laatste tijd is blootgesteld. Een voormalige employee van Facebook openbaarde onlangs in het Amerikaanse Congres duizenden documenten, die het bedrijf in een kwaad daglicht stelden. Daaruit zou onder andere blijken dat het bedrijf zich niets aantrekt van de schadelijke gevolgen van het gebruik van apps als Instagram voor tienermeisjes, en dat het niet ingreep toen zijn algoritmes de propaganda versterkten die uiteindelijk leidden tot de bestorming van Capitol Hill rond de wisseling van de wacht in het Witte Huis, jongstleden januari.

Geruchten

Geruchten over een naamsverandering gingen de laatste weken al langer rond. Daarin viel graag het woord Horizon als nieuwe naam, omdat Facebook al een metaverse toepassing heeft met een naam waarin Horizon is verwerkt.