Verzekering elektrische auto honderden euro’s duurder

Premium Columns

’Ze pakken ons van alle kanten’

Om zeven uur ’s ochtends in een regenachtig Oregon sjokt de pompbediende uit haar kantoortje. De dollars op het scherm schieten razendsnel omhoog als ze in de hendel knijpt. Ik vraag of er veel wordt geklaagd over de hoge benzineprijs. Nu is het alsof ik in een hendel heb geknepen. Haar ogen lichten...