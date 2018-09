Foxconn-tak mikt op miljarden met beursgang

Foxconn, dat ook bekend staat onder de naam Hon Hai Precision Industry, is een belangrijke partner van onder meer techconcern Apple. Het Taiwanese bedrijf is een van de belangrijkste assemblagepartners van de Amerikanen.

In totaal worden bijna 2 miljard aandelen FII in de markt gezet, zo blijkt uit documenten van de Shanghai Stock Exchange. De beursgang is de grootste op het vasteland van China sinds de 2015 toen de beurs in China stevige verliezen moest slikken.