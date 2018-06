Beursupdate: Trump trekt AEX weg van top

Na licht lagere start zakte de AEX-index steeds verder weg en eindigde 1,2% in de min op 565,07 punten na de voorgaande dag nog het jaarrecord te hebben aangescherpt. De Midkap gleed 1,5% weg naar 801,66 punten.

Elders in Europa maakten de beurzen ook een terugtrekkende beweging. Zo raakten Parijs, Londen en Frankfurt 0,8% tot 1,6% kwijt.

De handelszorgen keerden terug bij beleggers op het Damrak nadat president Donald Trump liet weten niet tevreden te zijn over de laatste handelsgesprekken met China. Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, wil Trump de regie terug in de in de onderhandelingen met China en lijkt het er op dat de minister van Financiën Steven Mnuchin op tweede pinksterdag voor zijn beurt heeft gesproken met zijn mededeling dat de handelsoorlog voorlopig is stilgelegd. „Wij gaan er echter van uit dat er uiteindelijk een deal zal komen waarin beide landen zich goed bij voelen, al speelt Trump met zijn onderhandelingstactiek wel hoog spel.”

Verder zorgden tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrie in mei voor een domper op het aandelenklimaat. Koopman benadrukt dat de markt er op had gerekend dat na het mindere eerste kwartaal mede vanwege het slechte weer in februari de economie in de eurozone in het lopende kwartaal weer meer vaart zou krijgen.

De aanhoudende politieke perikelen rond de vorming van een nieuwe regering in Italië deden het sentiment ook geen goed, stelt Koopman. Hij wijst er op dat de eigen positie van de beoogde Italiaanse premier Giuseppe Conte ook niet zo zeker is vanwege de twijfels over zijn loopbaanvermeldingen. „Ook kan Conte die als kandidaat uit het niets is gekomen nog worden afgewezen doordat bij de uitvoering van het beleid de touwtjes in andere handen zijn.”

Kabelaar Altice onttrok zich in de AEX volledig aan de terughoudendheid en sprong 30,2% vooruit in reactie op de toegenomen speculatie over een consolidatieslag in de Franse telecomsector. De voorgaande dag werd de splitsing van het bedrijf in een Europese en een Amerikaanse tak op de beurs geëffectueerd. Daardoor was er een technische daling van het aandeel met 69,4%, maar feitelijk ging de koers toen reeds hard omhoog.

Olieconcern Shell daarentegen kwam flink onder druk mede in reactie op een verzwakking van de olieprijzen en werd 3,2% minder waard. Shell kondigde woensdag aan zijn belang in een Chinees kolenvergassingsproject te verkopen aan samenwerkingspartner Sinopec. Daarmee komt een einde aan een coöperatie die bijna twintig jaar heeft geduurd. Een vat olie (Brent) noteerde 0,58% lager op $79,04. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij heeft de oliesector die in de voorbije weken stevig in de lift zat, last van de opgelaaide risico-aversie bij beleggers.

Staalfabrikant Arcelor Mittal bungelde onderaan met een koersdip van 4,7%. De aangewakkerde vrees dat Europa vanaf begin juni de Amerikaanse staalheffingen toch krijgt opgelegd, werkte verkoopdruk in de hand. Voor uitzender Randstad werd 2,7% minder betaald.

Bij de middelgrote fondsen keek hekkensluiter SBM Offshore aan tegen een aderlating van 3,5%. Post- en pakjesbesteller PostNL was ook in mineur en en liet 3,3% liggen. OCI koerste 3,1% lager.

Intermediair Flow Traders was een positieve uitzondering met een plus van 1,1% vanwege de toegenomen volatiliteit op de aandelenbeurzen.

Winkelvastgoedfonds Vastned steeg in de ASCX-index 0,2%. Investeerder Aat van Herk heeft zijn belang in Vastned verder vergroot. Van Herk heeft nu een belang en stemrecht van 25,1%. Dat was bij een eerdere melding nog 20,3 %.

De op het Damrak genoteerde Belgische winkelvastgoedbelegger Retail Estates won 0,5%. Analisten van KBC herstarten het volgen van het aandeel Retail Estates met een accumulate-advies.

Euronext dook 6,3% omlaag na een verkoopadvies van de Zwitserse bank UBS.