Problemen in toeleveringsketen kosten Apple miljarden aan omzet

Inmiddels zou de situatie in de fabrieken daar wel iets zijn verbeterd, maar nog steeds zorgt het wereldwijde chiptekort voor impact op de levering van de meeste Apple-producten. Cook benadrukt dat zijn bedrijf er alles aan doet om meer chips te krijgen.

iPhone 13

Apple liet afgelopen kwartaal niettemin flinke groei zien. Daarbij werd de onderneming ook erg geholpen door de releasedatum van de nieuwste generatie smartphones. De iPhone 13 was in veel landen vorige maand al te koop. Doordat de nieuwe smartphones van Apple in coronajaar 2020 later in de winkels lagen, werden de eerste verkoopcijfers van de iPhone 12 in de vergelijkbare periode vorig jaar niet meegenomen.

De kwartaalopbrengsten van het Amerikaanse technologiebedrijf bedroegen afgelopen periode uiteindelijk meer dan $83 miljard. Dat is beduidend meer dan de kleine $65 miljard van een jaar terug. Onder de streep bleef bijna $21 miljard over, tegen een winst van minder dan $13 miljard over juli, augustus en september 2020.