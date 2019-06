Lonen nieuwe Hema-medewerkers omlaag

Een winkelmedewerker kon voorheen maximaal 2766 euro bruto per maand verdienen en dat wordt nu 2055 euro. Een filiaalmanager kreeg voorheen maximaal 4158 euro salaris per maand, dat wordt onder de nieuwe cao 3148 euro. Ook de onregelmatigheidstoeslagen zijn aangepast. Bestaande medewerkers worden niet gekort op hun salaris en kunnen nog gewoon binnen hun oude schalen doorgroeien.

Bij de Hema werken in totaal 19.000 mensen, maar daar zitten ook de werknemers in het buitenland en het personeel van franchisenemers bij. Voor hen geldt de Hema-cao niet. De FNV ging trouwens niet akkoord met de nieuwe cao, omdat de afspraken over lagere lonen voor nieuwe werknemers tegen de principes van de bond voor gelijk loon bij gelijk werk ingaan.

Bekijk ook: Hema wil een wereldmerk worden

Bekijk ook: Boekhoorn krijgt Hema in handen