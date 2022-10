FNV verhoogt looneis naar 17%

„Jacco Vonhoff verraadt zijn eigen achterban”, vindt Elzinga. Hij reageert op de klacht van mkb-voorman Vonhoff dat het midden- en kleinbedrijf opdraait voor de forse looneisen van de vakbond en de verhoging van het minimumloon met 10%. „Vonhoff kiest de kant van het grootkapitaal”, aldus Elzinga.

Slagers, bakkers en tal van andere mkb-bedrijven zijn er volgens de vakbondsman juist niet mee geholpen als de lonen in Nederland niet met de inflatie meebewegen. „De economie groeit, maar het volk verarmt”, zegt Elzinga. „Alleen met hogere lonen kunnen we de bakker op de hoek of de kapper in leven houden.”

Vandaar dat de vakbond zijn looneis van 12% op basis van de jongste inflatiecijfers verder aanscherpt tot 17% meer loon. „Wij baseren dit op de inflatie en de productiviteitsstijging. De economie is in Nederland harder gegroeid dan waar ook in Europa”, stelt de vakbondsman. „Bij sommige bedrijven klotst het geld tegen de plinten en verdwijnt het in de zakken van aandeelhouders en topbestuurders.”

Stakingen

Bedrijven die onwillig zijn om met de vakbond mee te bewegen, kunnen volgens Elzinga deze herfst hun borst nat maken. „Dan volgen er stakingen, zoals bij de NS en onlangs nog bij De Bijenkorf. We willen niet meer voor elk tientje moeten knokken, dus een systeem van automatische prijscompensatie zou het beste middel zijn. Zoals in België, waar veel minder last is van inflatie en geen recessie dreigt omdat mensen geen koopkracht meer hebben.”

Elzinga begrijpt dat veel mkb-bedrijven grote problemen hebben met de hoge energieprijzen. Dit oplossen is zijns inziens een taak voor de overheid. Toch houdt de vakbond vast aan zijn forse looneis van 17%. Een generiek percentage, maar daar valt volgens Elzinga wel over te onderhandelen. „We zijn er niet op uit om bedrijven om te laten vallen. Als er ondernemers zijn die het niet kunnen betalen, dan houden we daar rekening mee. Maar wie het wel kan betalen, moet de lonen verhogen.”