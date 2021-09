OPEC+ houdt na kort overleg vast aan plan voor productieverhoging

Binnen een uur waren de ministers eruit dat de olieproductie in oktober dagelijks met 400.000 kan worden verhoogd. Het was daarmee een van de snelste vergaderingen in de recente geschiedenis van het oliekartel. De bekrachtiging van de afspraken nu staan in schril contrast met de ellenlange onderhandelingen in juli.

De OPEC+ sprak in juli af de olieproductie vanaf augustus iedere maand met 400.000 vaten per dag te verhogen. Dat was een zwaarbevochten compromis omdat vooral de Verenigde Arabische Emiraten meer olie wilden gaan produceren. Dat land mag dat volgens de afspraken vanaf mei volgend jaar. Ook Irak en Koeweit mogen dan hun quotum verhogen.

De OPEC+ is bezig de vanwege de coronacrisis ingestelde productiebeperkingen geleidelijk weer af te bouwen. De marktomstandigheden op de korte termijn lijken gunstig. De landen rekenen voor dit jaar nog op een tekort aan olie, maar volgend jaar verandert dat. In de loop van volgend jaar moeten de productiebeperkingen ook volledig zijn afgebouwd.

De Verenigde Staten drongen er bij de OPEC+-landen eerder op aan de productie sneller te verhogen om daarmee te voorkomen dat de benzineprijzen stijgen. Dat kan weer het economisch herstel in de weg zitten.

"Hoewel de gevolgen van de coronapandemie nog steeds enige onzekerheid veroorzaken, zijn de fundamentele marktfactoren versterkt en blijven de OESO-voorraden dalen naarmate het herstel versnelt", aldus OPEC+ in een verklaring. De groep komt op 4 oktober opnieuw bijeen.