Bitcoin zakt fors weg tot onder $10.000

Op cryptoplatform Coindesk werd rond 11.30 uur 6% minder betaald voor de bitcoin op een stand van $9900.

Na de stevige opleving eind juni mede vanwege de massale berichtgeving rond de cryptoplannen van Facebook heeft de bitcoin weer fors terrein moeten prijsgeven. De neergang van de bitcoin wordt mogelijk in de hand gewerkt door het aanhoudende goede klimaat op de aandelenbeurzen.

Ondanks de stevige terugval staat de digitale munt in vergelijking met de start van het nieuwe jaar nog steeds flink in de plus.