’Meer Mkb’ers overwegen verkoop bedrijf’

Vorig jaar overwoog 10 procent van de ondernemers het bedrijf in de etalage te zetten, het jaar ervoor was dat 13 procent. In 2019 is sprake van een forse stijging naar 17 procent. Dat staat in het jaarlijkse onderzoek naar bedrijfsovernames van overnamespecialist Marktlink. Zeven van de tien ondernemers vinden het nu een goed moment om het bedrijf te verkopen.

De omslag past in het beeld dat de verkoopbereidheid toeneemt als de economische vooruitzichten onzeker zijn, zegt Tom Beltman van Marktlink. "Nu er recessie gloort, staan weer meer ondernemers open voor een verkoop."