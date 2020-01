Rente naar 0%; dit doen mensen nu met hun spaargeld

De gepensioneerde Ferdie van Eennennaam heeft geld over maar wat doe je ermee nu de rente 0% is?. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Amsterdam - Rentenieren zit er niet meer in. Spaarrentes zijn bij alle banken historisch laag en op maandag bleek dat ABN Amro de rente zelfs tot 0.0% heeft verlaagd. Wat doen mensen dan met hun geld? „Een paar jaar geleden kreeg ik nog 4000 of 5000 euro aan rente. Dat is gezakt naar 10 euro vorig jaar”