Aramco boekt progressie met megabeursgang

Daarnaast zijn er berichten op basis van ingewijden dat grote investeringsfondsen uit de Golfstaten, waaronder Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), overwegen zich flink in te kopen. ADIA zou minstens 1 miljard dollar willen investeren. Slechts een derde van de beursgang gaat via particuliere beleggers, de rest gaat via andere partijen.

Aramco werkt aan wat mogelijk de grootste beursgang aller tijden kan worden. Het geplande beursdebuut in Riyad waardeert het bedrijf op ergens rond de 1,5 biljoen (oftewel 1500 miljard) euro. De omvang van het beursfeestje wordt echter minder groot dan waar de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman aanvankelijk op rekende.