Bitcoin bijt in stof

De munt kwam na 5% verlies onder een 35-daags laagtepunt bij $7876 per stuk. Op 6 mei was de munt nog $10.000 waard op de meeste handelssites voor cryptomunten.

Daarmee staat de munt nog altijd 30% boven het laagste punt dit jaar op $5947, op 5 februari. De daling past in een trend die alle cryptomunten ondergaan.

Gokken op verlies

Coinmarketcap, een veel gebruikte site voor koersen, vermeldt dat de totale marktwaarde is gezakt naar $352 miljard, het laagste punt in de maand.

Een veelgebruikte verklaring voor de daling is de mogelijkheid voor grotere fondsen om op gecertificeerde beurzen zoals de CME en Cboe Global Markets in de Verenigde Staten met contracten te gokken op een prijsdaling van de munten.

Sinds de mogelijkheid van shortcontracten in december vorig jaar werd toegestaan, lukt het bitcoin nauwelijks meer om snel te stijgen. In landen waar bitcoin direct populair werd, zoals China en Zuid-Korea, is de handel in de munten beperkt.

Interesse grote banken

Tegelijkertijd kijken verklaarde tegenstanders van het eerste uur, zoals zakenbanken, wel naar de mogelijkheden van de munten, naast hun oude interesse in het onderliggende handelsnetwerk, de blockchain, het grote digitale logboek. Goldman Sachs zet een futurehandel op in bitcoins. De New York Stock Exchange zou een handelsplatform opzetten voor aan- en verkopen van de munt zelf.

Hoewel de getallen in miljarden gaan, zijn de volumes voor cryptohandel beperkt, zelfs in de meest liquide futures.