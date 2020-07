Coronacrisis zorgt nog niet voor faillissementspiek

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het aantal zaken dat in de eerste helft van dit jaar failliet is verklaard met 1633 nagenoeg gelijk aan de 1628 bedrijven die in de eerste helft van 2019 bankroet gingen.

In juni werden gecorrigeerd voor zittingsdagen 231 bedrijven failliet verklaard. Dat waren er 34 minder dan in juni 2019. Vooral in de handel vielen veel bedrijven om. Hier ging het om 61 bedrijven, acht meer dan in mei. Daarbij moet worden aangetekend dat de handel tot de bedrijfstak met het meest aantal bedrijven hoort. Relatief gezien vielen vooral in de horeca klappen. Hier gingen 36 bedrijven failliet, tegen 31 in mei.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna was sprake van een dalende trend, waarbij sinds het najaar van 2018 sprake is van een redelijke vlak niveau. Daarbij houdt het CBS wel rekening met de zittingsdagen. Veel rechtbanken doen faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week, doorgaans de dinsdag. De ene maand telt daardoor meer van deze zittingsdagen dan de andere. Het cijfer van het CBS is voor zittingsdagen gecorrigeerd.