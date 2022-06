Doorzoeking op Curaçao wegens fraude cardiologen Isala

Binnenland

OM: onderzoek naar fraude door cardiologen Zwols ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar fraude door twee cardiologen die verbonden zijn aan het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Het ziekenhuis is mogelijk slachtoffer geworden van de fraude. Isala bevestigt op zijn website berichtgeving hierover in De Stentor.