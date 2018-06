Frankrijk na negen jaar van strafbankje EU af

Jaar in, jaar uit hield de Franse regering, ook toen Fransman Moscovici zelf minister van Financiën was, zich niet aan de Europese afspraken uit 1997 over begrotingstekorten en staatsschuld. Het tekort moet op of onder 3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) zijn, de staatsschuld mag niet boven 60 procent van het bbp komen.

In 2009 startte Brussel daarom een procedure tegen Frankrijk die kan leiden tot boetes. Die zijn echter nooit opgelegd, ondanks dat Parijs naar de smaak van andere EU-landen waaronder Nederland nauwelijks luisterde naar de aanbevelingen uit Brussel om het huishoudboekje op orde te brengen.

Het tekort is inmiddels naar 2,6 procent in 2017 teruggebracht, en zal volgens Moscovici dit en volgend jaar ,,houdbaar’’ zijn. Het is voor het eerst dat alle negentien eurolanden een begrotingstekort onder de 3 procent hebben.