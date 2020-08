Toch nog een Nederlandse zeilrace

Aan de driedaagse race doen vijftien zeiljachten mee. Aanvankelijk zouden de zeilers op woensdag 2 september geheel naar traditie naar het Engelse Lowestoft gaan, maar de koers is verzet naar Terschelling. „Dat komt omdat we vanwege de code oranje in Engeland twee weken in quarantaine moeten. Hoewel sommige deelnemers daar geen moeite mee hadden, is dit voor de meesten onwerkbaar”, leggen organisatoren Frank Lenselink en Jacqueline Terpstra uit op hun jacht Mad Max. Zij zijn tevens een stel. Jacqueline was twee decennia geleden de bedenker van de race. Hoewel een fanatiek zeiler is haar slogan ’serious sailing, serious fun’.

Hun schip ligt in de volgepakte haven van de in 1847 opgerichte Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging Muiden waar ook de perfect onderhouden Groene Draeck van de koninklijke familie ligt. De wind huilt en giert tussen de honderden lijnen door. De Challenge Cup viert dit jaar haar twintigste editie. Het is een klassieke zeilrace van oorspronkelijk twee maal 100 mijl IJmuiden-Lowestoft-IJmuiden. Nu de bestemming Terschelling is geworden zullen naar verwachting zo’n 85 zeemijlen worden afgelegd.

Dit jaar staat het evenement in het teken van de in de zeilerswereld zeer bekende wedstrijdleider Tom Hopman die onlangs is overleden. De zeilers zijn volgens Lenselink en Terpstra enthousiast dat er dit jaar toch een race is.