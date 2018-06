Regering krijgt tik op vingers over belasting

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse analyse over het economische beleid in de EU-lidstaten en de aanbevelingen om de landen op het rechte spoor te houden. Zonder ze bij naam te noemen, zei EU-commissaris Pierre Moscovici (financiële en economische zaken) bij de presentatie van het pakket dat er zeven landen in de EU zijn die belastingontwijking faciliteren.

In Nederland constateert de commissie ,,een groot aantal’’ buitenlandse investeerders die in speciale juridische structuren zijn ondergebracht. Brussel vreest dat die nergens belasting afdragen. Het gebrek aan regels tegen misbruik maakt belastingontwijking ook mogelijk, meent Brussel.