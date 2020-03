Berlijn trekt €750 miljard uit voor steun economie

De Duitse begroting wordt met 156 miljard euro vergroot. Dat bedrag wordt volledig geleend. Eerder op de dag stuurde het Duitse kabinet een wet naar de Bondsdag voor een economisch stabiliteitsfonds ter waarde van 100 miljard euro, dat belangen in bedrijven kan nemen om overnames door buitenlandse kapers te voorkomen.

Minister Peter Altmaier van Economische Zaken waarschuwde dat Duitsland van plan is zijn bedrijven bij te staan waar nodig. "We zijn vastbesloten om onze ondernemingen en banen te beschermen." Altmaier voegde daaraan toe dat die boodschap vooral bedoeld was voor durfinvesteerders die mogelijk op zoek gaan naar 'koopjes' nu de beurskoersen van veel bedrijven zijn gedaald.

Naast het stabiliteitsfonds heeft Duitsland nog eens 100 miljard euro over voor leningen aan noodlijdende bedrijven door ontwikkelingsbank KfW. Die bank krijgt de mogelijkheid om voor beide programma's nog eens 100 miljard euro bij te lenen wat de totale nieuwe schuldenlast op 356 miljard euro zou brengen. Dat komt neer op ongeveer 10 procent van het bruto binnenlands product van de grootste economie van Europa.

Tenslotte kan het economisch stabiliteitsfonds zich nog eens voor 400 miljard euro garant stellen voor leningen voor bedrijven die anders mogelijk omvallen.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz liet bij de presentatie van de plannen weten dat de economie van zijn land dit jaar met 5 procent kan krimpen als gevolg van de coronacrisis. Eerder al sprak de Duitse regering uit de gevolgen van het coronavirus met "alle middelen die we hebben" aan te willen pakken.