Verjonging doet juweliersketen Tiffany goed

Tiffany kwam in het eerste kwartaal uit op een omzet van 1 miljard dollar (854 miljoen euro). De omzetgroei van winkels die langer dan een jaar open zijn, een belangrijke graadmeter in de detailhandel, bedroeg 7 procent. Dat was fors meer dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Vooral in Azië en Noord- en Zuid-Amerika zijn de juwelen van de keten in trek. De Europese markt bleef lastig voor Tiffany.

Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van een winst per aandeel van 4,50 tot 4,70 dollar. Dat is 0,25 dollar meer dan bij een eerdere raming. De keten beloofde zijn aandeelhouders dat het tot 1 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen.