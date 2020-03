‘Risico langdurige sluiting megafabriek Tesla in VS’

Terwijl in de eerste maanden van 2020 beleggers nog enthousiast instapten bij het auto-aandeel is de koers van Tesla deze maand al bijna 50% gekelderd vanwege de zorgen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Volgens analisten bij de Amerikaanse bank Citi liggen er een groot aantal risico’s voor Tesla op de loer. In de eerste plaats wijzen ze er op dat de stillegging van de fabriek in Fremont mogelijk verlengd moet worden als de dreiging van het coronavirus blijft bestaan. Bij deze fabriek in de staat Californië werken 10.000 mensen.

Tegelijkertijd kan Tesla volgens de analisten last gaan krijgen van een sterke terugval van elektrische auto’s in Amerikaanse staten die hard getroffen zijn door het coronavirus. Zij houden er rekening mee dat daardoor flink druk kan komen op de balans bij de fabrikant van elektrische wagens.

De Citi-analisten hanteren een verkopen-advies met een neerwaarts bijgesteld koersdoel van €312 naar €245. Eerder dit jaar duikelden analisten nog over elkaar om hun optimisme over Tesla naar buiten te brengen. Zeker nadat de autofabrikant vorig jaar voor het eerst sinds zijn bestaan winst wist te boeken.