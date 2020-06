Column: Tijd voor een fiscaal keurmerk?

Wanneer komt er een fiscaal keurmerk? Ⓒ DIJKSTRA BV

Beter leven, Fairtrade Max Havelaar, UTZ certified, Planet proof en certified sustainable seafood (MSC) zijn slechts enkele keurmerken die Nederland rijk is. We hebben zelfs een website keurmerk.nl. Een blik op de verschillende categorieën waar we keurmerken voor hebben levert de interessante observatie op dat een fiscaal keurmerk tot op heden ontbreekt. Eens te meer interessant omdat we binnenkort een forse rekening te verdelen hebben, die van de coronacrisis.