'Lagere opening op Wall Street'

Verder worden cijfers verwerkt over de verkoop van nieuwbouwwoningen en de inkoopmanagersindex. Die cijfers volgen na de openingsbel. Later op de dag worden ook de notulen van meest recente vergadering van de Federal Reserve gepubliceerd.

De Fed besloot begin mei de rente ongemoeid te laten. Naar verwachting wordt de rente dit jaar nog in twee stappen verder opgevoerd. Sterke economische groei zou Fed-president Jerome Powell ook kunnen doen besluiten in totaal vier renteverhogingen door te voeren.

Lowe's

Lowe's, die eerder deze week een nieuwe topman presenteerde, kwam met tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal. Winst en omzet vielen lager uit dan gedacht. Vooral het relatief koude voorjaar zette resultaten van de klusketen onder druk. De trage start van het lenteverkoopseizoen zat de resultaten van branchegenoot Home Depot ook al dwars, zo bleek eerder.

Supermarktketen Target kwam met beter dan verwachte resultaten naar buiten. De vergelijkbare winkelverkopen vielen 3 procent hoger uit, hetgeen meer was dan waar kenners op rekenden. Het bedrijf wist meer klanten te trekken, die samen ook goed waren voor hogere opbrengsten.

Tiffany

Juweliersketen Tiffany heeft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar naar boven toe bijgesteld en kwam met een aandeleninkoopprogramma op de proppen. Het bedrijf profiteerde in het afgelopen kwartaal wederom van aantrekkende verkopen, onder meer doordat het zich meer richt op een jonger publiek. De vergelijkbare winkelverkopen vielen veel hoger uit dan waar kenners op rekenden.

Ook modemerk Ralph Lauren opende de boeken en toonde een kwartaalwinst nadat in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies werd geleden. De omzet viel wel iets lager uit.

De aandelenbeurzen in New York deden dinsdag een stap terug. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 24.834,41 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2724,44 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7378,46 punten.