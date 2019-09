’Polen zoeken vaker werk in eigen land’

Volgens Indeed gaat het in bijna 14 procent van alle zoekopdrachten naar banen over de grens om werk in Polen. Daarmee neemt het land de tweede plek op de ranglijst in, na de Verenigde Staten. Het aandeel zoekopdrachten naar Poolse banen steeg over het afgelopen jaar met 2,5 procentpunt.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervullen Polen bijna 180.000 banen in Nederland bijvoorbeeld in de landbouw, en behoren zij tot de laagst betaalde krachten. „De economie van Polen groeit al jaren bovengemiddeld”, aldus Benelux-directeur Sander Poos van Indeed. „De werkloosheid daalt en de lonen stijgen. Polen hoeven werkgelegenheid niet meer perse in het buitenland te zoeken.”