Premium Het beste van De Telegraaf

Snel stijgende prijzen, harder en langer dan gedacht Voor miljoenen mensen hele puzzel om rond te komen

Door Dorinde Meuzelaar en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ROBIN UTRECHT

De prijzen schieten omhoog. Niet alleen gas en benzine worden duurder, ook aan boodschappen zijn we steeds meer kwijt. Is dit een tijdelijk effect? Of moeten we ons zorgen maken over een langdurig hogere inflatie? In Nederland is de inflatie inmiddels al bijna 4 procent, veel hoger dan de ramingen van het kabinet. „Dit wordt voor heel veel mensen extra puzzelen om rond te komen.”