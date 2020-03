Lach en een traan in hotel-restaurant Merlet Schoorl

Eind vorige week werd gevierd dat sterrenchef Jonathan Zandbergen was geslaagd voor zijn meesterproef. Het betekent dat hij de hoogste graad van vakbekwaamheid heeft. Zijn collega’s Dennis Kuipers van restaurant Vinkeles (*) in het Amsterdamse hotel The Dylan en Jarno Eggen van De Groene Lantaarn (**) in Staphorst namen de meesterproef af. Zandbergen slaagde glansrijk en mag zich de 150e SVH Meesterkok noemen en komt daarbij in de rij van beste chefs van het land.

Zijn succesvolle examen werd meteen groots gevierd. Maar in plaats van zijn kunsten terstond te kunnen tonen aan de gasten van Merlet kwam zondag het besluit dat alle restaturants tot nader order worden gesloten in verband met het coronavirus. Niet alleen het restaurant ging dicht, de eigenaren Martin en Carla van Bourgonje besloten het héle hotel voor onbepaalde tijd te sluiten. Overigens ook The Dylan in Amsterdam deed dit evenals De Weverij in Oss en vele andere etablissementen in Nederland.

De bezettingsgraden zijn volgens de Merlet-baas zo laag dat „het niet loont om open te zijn voor een paar gasten. Onze mensen gaan met vakantie of geven de kamers hier en daar een lik verf zodat het hotel er piekfijn uitziet.” Topbestuurder Marcel van Aelst van de Japanse hotelgroep Okura vertelde op Facebook dat zijn bezettingsgraad slechts negen procent (!) was maar dat hij nog wel open is.

De nieuwe meesterkok Zandbergen begon zijn carrière in Het Polman’s Huis in Utrecht. Via Het Veerhuys in Almere startte hij in juli 2015 als chef bij Merlet in Schoorl. Ook liep hij verschillende stages bij Nederlandse toprestaurants zoals De Bokkedoorns (**) en De Librije (***). Een bekroning op zijn carrière was het winnen van de Prix Culinaire Taittinger International in 2014. Hij was de vierde Nederlander die deze prijs ooit won. Nu hij als 150ste chef de titel SVH Meesterkok behaalt, gaat een lang gekoesterde droom in vervulling.

„Ik vind het een enorme eer om de titel Meesterkok te mogen dragen en het is geweldig om hiermee mensen te inspireren en jonge koks enthousiast te maken voor ons mooie vak. Ik werk al lange tijd met leerlingen en zo heb ik zelf ook kunnen leren wat belangrijk is in een werkgever/werknemers-relatie. Maar zonder mijn team ben ik nergens. Onder alles wat de keuken uitgaat, staat onze naam. Die van mij als chef, maar ook die van mijn souschefs en die van de leerlingen. Hun aandeel draagt bij aan de beleving van de gast en de reputatie van Merlet”, sprak de nieuwe meesterkok bescheiden.