Britse luchtvaartmaatschappij Flybe staat op omvallen

Volgens Sky staan 2000 banen op de tocht en staat accountantskantoor EY stand-by om elke vorm van liquidatie af te handelen. Flybe zegt in een korte verklaring dat het bedrijf bestaat en vluchten gewoon doorgaan.

Niet de enige

De problemen bij Flybe, dat een vloot van 75 vliegtuigen heeft en vliegt op meer dan tachtig luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en Europa, staan niet op zichzelf. Eerder was het al einde oefening voor branchegenoten als Monarch Airlines, Air Berlin, Wow Air en Aigle Azur en een reeks kleinere spelers. Ook touroperator Thomas Cook, dat eigen vliegtuigen had, ging recent failliet.

Volgens de internationale brancheorganisatie IATA, die eerder zijn jaarlijkse winstraming voor de sector verlaagde, hebben luchtvaartmaatschappijen het in zijn algemeenheid moeilijk. Dat komt onder meer door geopolitieke spanningen, sociale onrust en onzekerheden rond de brexit.