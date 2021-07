Ben & Jerry’s zet verkoop merken binnen Westelijke Jordaanoever in ijskast

Ben & Jerry’s dat maatschappelijk zeer betrokken is, lag onder vuur doordat het aan zijn distributeurs toestond om in deze gebieden die onder controle staan van Israël zaken te doen. Het bedrijf benadrukt om aan het einde van dit jaar het contract te herzien en de licenties niet gaan verlengen.

Verkoop Israël

Tegelijkertijd gaf het Amerikaanse bedrijf aan actief te willen blijven met de verkoop van zijn merken in Israël. In een update komt daar later meer duidelijkheid over komen.

Ben & Jerry kwam in 2000 in handen van Unilever. Na de overnamedeal behield het concern een grote mate van zelfstandigheid.

De ijsmaker heeft een lange geschiedenis van betrokkenheid met sociale zaken. Naast klimaatverandering staat ook racisme hoog op de agenda.