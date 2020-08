Ahold blinkt uit op zonnige AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,9% hoger op 562,8 punten. De AMX steeg 0,9% naar 780,8 punten.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond 0,4% tot 0,6% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,2% hoger. Voordat de beurshandel in New York van start gaat, komt loonstrokenverwerker ADP met Amerikaanse banencijfers. Amusementsconcern Disney rapporteerde dinsdagavond laat trouwens een kwartaalverlies van $4,7 miljard.

Opvallend was dat de goudprijs dinsdag voor de eerste keer in de historie boven de magische grens van $2000 steeg. Volgens analisten sorteerden beleggers daarmee voor op een nieuw steunpakket van de Amerikaanse overheid.

De VS en China houden overigens op 15 augustus op hoog niveau overleg over de handelsbetrekkingen, meldt The Wall Street Journal. Tijdens de gesprekken willen de landen nagaan of de afspraken uit hun in januari ondertekende handelsakkoord worden nageleefd. De handelsgezant voor het Witte Huis, Robert Lighthizer, ontmoet dan de Chinese vicepremier Liu He, aldus de zakenkrant.

In de AEX is Ahold Delhaize de uitblinker met een plus van 4,9%. Het supermarktconcern verdubbelde de winst in het tweede kwartaal en schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal. Topman Frans Muller stelde ook dat Ahold geen bod heeft uitgebracht op branchegenoot Hema.

Verzekeraar ASR (+3,9%) hervat haar dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders. ASR zal €1,20 per aandeel uitkeren als een speciaal dividend, wat gelijk is aan het opgeschorte slotdividend van 2019.

Wolters Kluwer werd 2,5% meer waard. De informatieleverancier behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van €2,3 miljard. De autonome omzetgroei kwam in de verslagperiode uit op 3%. Wolters Kluwer gaf geen prognose voor de rest van dit jaar.

ASMI bleef iets achter bij de hoofdfondsen. De chipmachinefabrikant zakte 0,4%.

In de AMX steeg Air France KLM met 3,6%. Het luchtvaartconcern was dinsdag ook al 5% in herstel.

GrandVision (+0,6%), eigenaar van optiekketens als Pearle en Eye Wish, is in de eerste helft van het jaar stevig in de rode cijfers gedoken. Vanwege de corona-uitbraak waren veel winkels tijdelijk gesloten en dat drukte flink op de verkopen. Wel is er volgens het bedrijf sinds het heropenen van de filialen in diverse landen sprake van een stevig herstel. GrandVision benadrukte nog steeds achter de overnamedeal met EssilorLuxottica te staan ondanks de juridische strijd met de brillengigant.

Arcadis (+2%) liet weten zijn aandelen in het Braziliaans samenwerkingsproject voor duurzaam gas ALEN te hebben verkocht aan zijn lokale partner Porto de Cima Concessões. In december vorig jaar kondigde het advies- en ingenieursbureau al aan te stoppen met investeren in het project, omdat de resultaten tegenvielen. Arcadis trof toen een voorziening van €85 miljoen. Nu betaalt de onderneming €6 miljoen aan schuld terug en geeft het een deel van de voorzieningen vrij. „Ik ben erg blij met het akkoord”, zegt topman van Arcadis Peter Oosterveer. „Met de afronding van de transactie vandaag kunnen we eindelijk deze oude kwestie achter ons laten.”

Handelshuis Flow Traders (-0,8%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Biotechnologiebedrijf Pharming ging 0,5% achteruit.

Atrium European Real Estate heeft zijn huurinkomsten in de eerste helft van het jaar fors zien dalen door de coronacrisis. Begin mei bleek al dat Atrium veel last heeft van de virusuitbraak. Destijds gaf de onderneming aan in Polen bijvoorbeeld verplicht te zijn om vanwege de crisis de huren te verlagen.