Winst AEX kalft onder druk ASML af

Rond kwart voor vier noteerde de AEX-index 0,8% hoger op 562,4 punten. De AMX steeg 1,2% naar 783,1 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook minder groen. Parijs en Frankfurt hielden nog kleine plussen over.

In de middag kwam er een teleurstellend cijfer over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven naar buiten. Het aantal nieuwe banen gemeten door salarisverwerker ADP kwam in de afgelopen maand fors lager uit dan economen vooraf hadden voorzien. Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, is het steeds meer zichtbaar in de economische cijfers dat de herstelkracht van de Amerikaanse economie aan het afzwakken is. Hij wijst er op dat de deur daardoor verder open is gezet voor de Republikeinen en de Democraten om met een nieuwe stimuleringspakket over de brug te komen. „Het is van groot belang dat de koopkracht van consumenten in de VS op peil wordt gehouden om te voorkomen dat de macrocijfers in het derde kwartaal verder gaan verslechteren.”

In de ochtend liet de dienstensector van verschillende Europese landen in juli nog een opgeklaard beeld zien na de stevige dip in april en de eerste stabilisering in mei en juni. Koopman wijst er op dat ook in Europa fiscale stimulering noodzakelijk blijft om de coronaschade voor dit jaar zo veel mogelijk te beperken.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers zich gesteund voelden door overwegend meevallende bedrijfsresultaten en het herstel in de Europese dienstensector. „Een week eerder werd er nog gevreesd voor een economische afkoeling, maar deze week hebben beleggers de zorgen weer van zich afgeschud.”

Schutte houdt er rekening mee dat de AEX deze maand per saldo weinig in beweging zal komen. „Ik zie weinig aanleiding waardoor de koersen hard omhoog zullen gaan tenzij er op korte termijn een coronavaccin komt. Aan de andere kant ligt er naar verwachting ook geen grote daling in het verschiet met het oog op het geplande nieuwe steunpakket van de Amerikaanse overheid.”

Ahold Delhaize blinkt uit

In de AEX viel Ahold Delhaize nog steeds goed in de smaak met een koerssprong van 5,9% nadat eerder nog het hoogste niveau ooit werd aangetikt tot ruim boven de €26. Het supermarktconcern verdubbelde de winst in het tweede kwartaal en schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal. Topman Frans Muller stelde ook dat Ahold geen bod heeft uitgebracht op branchegenoot Hema. De verhoging van het dividend gaf de koers een extra steun in de rug, stelt Schutte.

Wolters Kluwer bleef ook in trek en werd 3,8% meer waard. De informatieleverancier behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van €2,3 miljard. De autonome omzetgroei kwam in de verslagperiode uit op 3%. Wolters Kluwer gaf geen prognose voor de rest van dit jaar. Staalfabrikant ArcelorMittal deed eveneens goede zaken en ging 3,9% vooruit.

ASR kreeg er 3,1% bij na de melding van de verzekeraar om haar dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma te hervatten. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders. ASR zal €1,20 per aandeel uitkeren als een speciaal dividend, wat gelijk is aan het opgeschorte slotdividend van 2019.

Shell steeg 1% geholpen door een flink aantrekkende olieprijs na een onverwachtse daling van de Amerikaanse olievoorraden.

Het aantal dalers nam geleidelijk toe. Telecomconcern KPN zakte 1,5%. ASML had ook een mindere dag met een terugval van 1,1%. Heineken gleed 0,7% weg.

In de AMX stal kunstmestfabrikant OCI de show met een koerssprong van 8,6%. Air France KLM schoot 5,9% omhoog. Het luchtvaartconcern was dinsdag ook al 5% in herstel. PostNL ging 4,4% vooruit in navolging van de rally bij de Belgische branchegenoot Bpost.

Arcadis (+1,5%) liet weten zijn aandelen in het Braziliaans samenwerkingsproject voor duurzaam gas ALEN te hebben verkocht aan zijn lokale partner Porto de Cima Concessões. In december vorig jaar kondigde het advies- en ingenieursbureau al aan te stoppen met investeren in het project, omdat de resultaten tegenvielen. Arcadis trof toen een voorziening van €85 miljoen. Nu betaalt de onderneming €6 miljoen aan schuld terug en geeft het een deel van de voorzieningen vrij. „Ik ben erg blij met het akkoord”, zegt topman van Arcadis Peter Oosterveer. „Met de afronding van de transactie vandaag kunnen we eindelijk deze oude kwestie achter ons laten.”

GrandVision koerste 0,2% in de min. De eigenaar van optiekketens als Pearle en Eye Wish, is in de eerste helft van het jaar stevig in de rode cijfers gedoken. Vanwege de corona-uitbraak waren veel winkels tijdelijk gesloten en dat drukte flink op de verkopen. Wel is er volgens het bedrijf sinds het heropenen van de filialen in diverse landen sprake van een stevig herstel. GrandVision benadrukte nog steeds achter de overnamedeal met EssilorLuxottica te staan ondanks de juridische strijd met de brillengigant.

Atrium European Real Estate (-0,8%) heeft zijn huurinkomsten in de eerste helft van het jaar fors zien dalen door de coronacrisis. Begin mei bleek al dat Atrium veel last heeft van de virusuitbraak. Destijds gaf de onderneming aan in Polen bijvoorbeeld verplicht te zijn om vanwege de crisis de huren te verlagen.