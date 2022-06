Premium Het beste van De Telegraaf

Column: grondstoffencrisis brengt een veelkoppig monster

Het is inmiddels de ergste grondstoffencrisis sinds de jaren zeventig. De oorlog in Oekraïne bracht de crisis op gang. Naast het menselijke drama heeft het slepende conflict veel fysieke gevolgen voor grondstofmarkten. Vooral omdat een deel van de productiecapaciteit is vernietigd. En bovendien werken de gevolgen voor handel en productie na een veelheid van internationale sancties ook stevig door. Het zet de dynamiek in olie- en gasmarkten, maar ook in metaalmarkten en de agrarische grondstoffenmarkten op z’n kop.