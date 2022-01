’Ruim helft vreest dat gegevens online niet veilig zijn’

Velen kijken bijvoorbeeld naar het slotje bij het webadres in de browser om te zien of hun internetverbinding veilig is. „Dat is een goed begin, maar staar je niet blind op enkel en alleen dat slotje”, zegt ARAG-jurist Hanneke Rommelaar.

Zij adviseert ook om de gegevens van verkopers op online marktplaatsen te controleren op Politie.nl. Bij twijfels over een webwinkel kan het volgens haar slim zijn om na te gaan of die het Thuiswinkel Waarborg heeft.

Geplunderd

Volgens Rommelaar neemt internetfraude in rap tempo toe. „De verhalen over bankrekeningen die worden geplunderd staan niet meer op zichzelf. Het beeld dat alleen ouderen slachtoffer zijn van online fraude is bovendien sterk achterhaald. Tegenwoordig kan je bij het aanklikken van één frauduleuze link in een WhatsApp of email al zwaar in de problemen zitten.” Zij vindt wel dat de kennis en kunde op het gebied van digitale fraude bij veel Nederlanders nog beter kan.

De jurist benadrukt verder dat het lastig is om daders van digitale fraude te achterhalen. „Goed opletten blijft altijd het belangrijkste devies.”