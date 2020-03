Coronavirus legt autoproductie volledig stil

Ook andere autobouwers hebben hun fabrieken geheel of gedeeltelijk gesloten. Dit weekend nog maakte luxe merk Ferrari bekend zijn productielocatie in Italië te sluiten. Fiat en Lamborghini legde productie in Italië vorige week al stil. Ook Renault en Nissan hebben eerder al fabrieken dichtgegooid, omdat de toelevering van onderdelen stokte. Volkswagen maakt voorlopig geen auto’s meer in Slowakije en Seat en Ford sluiten hun autoproductie in Spanje.

Overigens komt de autoproductie in China weer op gang. Onder meer Volkswagen heeft daar een grote fabriek.

De autobouwers kampen niet alleen met productieproblemen. Volkswagen maakte vrijdag bekend dat de wereldwijde verkoop in februari met een kwart was gedaald. Daar zat de coronapiek in Europa nog niet eens bij.