Onvergetelijke werkdag: ’Brug is wit van sneeuw, hier moet het wel zijn’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De Beemster - Het is midden in een ijskoude Schardamse nacht in 2005 als Yvonne Maas wakker gebeld wordt. Een stem aan de andere kant van de lijn dreunt een adres op. „Over de bruine brug aan de linkerkant”, klinkt het. Het is een stolpboerderij die midden in de polder staat. Ze krabbelt het op een blaadje en schuifelt in slaapdronken toestand naar de uitgang van de slaapkamer. Het contrast tussen haar warme bed en de ijskoude vloer is groot. Ze hoort: „Doe je voorzichtig? Het kan glad zijn.” Slechts een klein plukje haar steekt boven de dekens uit. Ze wil nog iets terugzeggen tegen haar man, maar hoort hem alweer snurken. Hij is gewend aan haar nachtelijke uitstapjes.