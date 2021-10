Vooruitblik beursweek: vrees voor inflatie koelt af

Financieel

DNB verliest definitief GSFS-pensioenfondszaak

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de strijd verloren die het negen jaar geleden is aangegaan met vermogensbeheerder GSFS en het daaraan verbonden pensioenfonds GSFS van ex-bankier Frank Vogel. Het is de zoveelste nederlaag die DNB moet incasseren in dit dossier.