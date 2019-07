KBC verlaagt advies en koerdoel Kiadis

Het advies ging van buy naar accumulate en de richtprijs van 20,50 euro naar 10,50 euro. De kenners zijn somberder over de tijd die het goedkeuringsproces voor het middel ATIR101 kost. KBC verwacht dat een akkoord van het Europees medicijnagentschap EMA voor het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten in de Europese Unie nu ergens in de loop van komende jaar komt. Hierdoor kan Kiadis het middel pas naar de markt brengen in 2021.

KBC ging eerder uit van het vierde kwartaal van dit jaar. Bovendien wijzen de kenners bij de Belgische bank op de hoge schuldenlasten van Kiadis en de aanzienlijke verwatering van de aandelen via onder meer twee aandelenuitgiftes.

Het aandeel stond omstreeks 9.40 uur 1,7 procent lager op 5,48 euro.