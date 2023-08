Taxi op Schiphol duurder, maar net buiten Europese top

Een rit vanaf de luchthaven naar het centrum van Amsterdam kost deze zomer gemiddeld €60. Dat is €5 meer dan een jaar geleden. Volgens de prijsvergelijker staat Schiphol daarmee net niet in de top 10 duurste vliegvelden in Europa als het gaat om een taxirit.

Het gemiddelde taxitarief in Europa is een stuk lager, €46 euro. Dat is een stijging van 2,7%. De prijzen lijken zich volgens de vergelijker te stabiliseren. Vorig jaar zorgden de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne voor duurdere taxi’s. Vliegveldinfo.nl meldde toen dat reizigers gemiddeld 10% meer moesten neerleggen. Schiphol was een uitzondering, daar gingen de prijzen vorig jaar niet omhoog. Vooraf geboekte taxiritten zijn niet meegenomen in de vergelijking.

Hoog

De prijs per kilometer is op sommige luchthavens, waaronder Schiphol en Zaventem in België, „erg hoog”, vindt eigenaar Guus Wantia. „Deze vliegvelden bevinden zich niet ver van het stadscentrum, maar taxi’s zijn er duur.” Het openbaar vervoer is volgens hem een goed alternatief. Schiphol heeft een treinstation dat vastzit aan de luchthaven.

Tarieven liggen in het noorden en het westen van Europa hoger dan in het zuiden en het oosten. Op vliegvelden in Milaan en Londen betalen reizigers het meest voor een rit naar het centrum, gemiddeld tussen de €104 en €116. Dat kan ook liggen aan de afstand, zo ligt de duurste luchthaven van Londen vier keer zo ver van het centrum als de afstand tussen Schiphol en hartje Amsterdam.