Pas op met je terrashaard

De man had de kachel al in 2017 laten installeren, met een rookafvoer en een dubbelwandige rvs. Hij had er een klusbedrijf voor in de arm genomen, via zijn neef. Hij dacht dat het veilig was.

Bewijs

Toen zijn verzekering bij Promovendum hem niets uitkeerde na de brand, stapte hij naar de rechter. Hij kon alleen niet bewijzen dat de brand door iets anders dan de terrashaard was ontstaan, waardoor de rechter de verzekaar gelijk gaf.

De verzekeraar had namelijk uitgevonden dat de haard niet op de voorgeschreven 65 centimeter afstand van het terras stond, maar dichterbij.

De man wilde de schade op zijn neef verhalen, maar de rechter vond niet dat de verzekeraar daar iets mee te maken had. De man moet ook de proceskosten en de juridische kosten van de verzekeraar betalen.