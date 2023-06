Beursblog: beperkt verlies Wall Street

Door Johan Wiering

Folmer Pietersma van vermogensbeheerder Robeco heeft woensdag de beurshandel in Amsterdam geopend. Hij deed dat ter ere van het 25-jarig bestaan van Robeco's Sustainable Property Equities Funds. Ⓒ Euronext AEX 754.09 0.7 %

De Amerikaanse beurzen zijn ongeveer 0,5% lager gesloten. Beleggers deden het voorzichtig aan, in aanloop naar de stemming in het Congres over de voorgenomen verhoging van het schuldenplafond. Slecht nieuws over de Chinese industrie kwam het sentiment ook niet ten goede.