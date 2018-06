Column: Begrotingsregels dood dankzij Frankrijk

Eurocommissaris Pierre Moscovici Ⓒ EPA

Het is niet iedereen gegeven. Op de rokende puinhopen staan en dan enthousiast uitroepen dat de wederopbouw is begonnen. Pierre Moscovici kan het. De oud-minister van Financiën van Frankrijk en huidig eurocommissaris kraaide van plezier dat het Franse begrotingstekort nu eindelijk onder de Europese norm van 3% uitkomt. Wat een drama is, viert hij als een feestje.