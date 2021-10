Zwarte lijst Belastingdienst was in strijd met de wet: ’Vergaarbak van vermoedens’

De fiscus hield de zwarte lijst, officiële naam Fraude Signalering Voorziening (FSV), van eind 2013 tot begin 2020 bij. De voorloper dateert al van 2001.

Oproep: weet u dat u op de zwarte lijst stond van de Belastingdienst, of vermoedt u dat u erop stond? Mail uw verhaal en telefoonnummer naar marlou.visser@telegraaf.nl.

Wie erop stond – zo’n 270.000 mensen, meer dan er in een stad als Eindhoven wonen – werd gezien en behandeld als potentiële fraudeur, met alle problemen van dien. Sommigen waren daadwerkelijk fraudeurs, maar lang niet allemaal.

Vermoedens

„Je zal maar op de verkeerde lijst staan”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP. Duizenden mensen stonden onterecht op deze lijst. „Een vergaarbak van gegevens en vermoedens, rijp en groen”, noemt hij deze lijst.

Van ongeveer de helft van de mensen op de lijst is niet meer te achterhalen waarom zij daarop zijn beland.

Onjuiste gegevens

De AP constateert nu dat deze lijst nooit op deze manier had mogen bestaan. Zo was er, volgens de privacywet AVG, geen grondslag voor de FSV.

De Belastingdienst had daarom nooit persoonsgegevens mogen verwerken. Ook werden signalen van fraude veel te lang bewaard en waren de gegevens in sommige gevallen onjuist of niet actueel.

Zelfs als bleek dat iemand geen fraudeur was, bleef iemand vaak toch op de lijst staan. „Eens een vermoeden van fraude, altijd een mogelijke fraudeur”, zegt Wolfsen.

Aleid Wolfsen overhandigt namens de AP een rapport aan demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Ⓒ ANP/HH

Wraakzuchtige ex

Burgers konden op de lijst belanden na vermeende of bewezen fraude, maar ook na een melding bij Meld Misdaad Anoniem of een melding van een andere overheidsinstantie. Sommigen belandden er zelfs op nadat de gemeente informatie over hun inkomen had aangevraagd, wat niets met mogelijke fraude te maken heeft.

„Had je een wraakzuchtige buurman of een kwade ex, dan kon je zomaar op deze lijst terechtkomen en problemen krijgen met de Belastingdienst”, zegt Wolfsen.

Gezondheidsgegevens

Van zo’n 20.000 mensen werden ook gezondheidsgegevens geregistreerd, zonder dat ze daarvan zelf op de hoogte waren. Het is tegen de wet om dergelijke gegevens van mensen te bewaren zonder dat ze dit zelf weten.

Ook stonden er bijna 2000 kinderen op de lijst, bijvoorbeeld omdat zij gezondheidsproblemen hadden waarvoor hun ouders aftrekposten invoerden, constateert de privacywaakhond. „Maar waarom ze dan in het FSV terechtkwamen, is moeilijk te bevatten.”

Van mensen werd bijvoorbeeld ook een eventuele dubbele nationaliteit genoteerd. Of dat etnisch profileren als gevolg had, kan Wolfsen niet zeggen. Waar bij de toeslagensffaire een discriminerend algoritme aan extra controles ten grondslag ligt, is onduidelijk hoe deze gegevens op de FSV zijn verwerkt.

Grote gevolgen

Aan het label van fraudeur dat deze mensen opgeplakt kregen, was in lang niet alle gevallen gedegen onderzoek vooraf gegaan. Dat had voor een deel van hen grote gevolgen.

Zeker 15.000 mensen die op de zwarte lijst stonden, is om die reden onterecht toegang tot schuldsanering of een betalingsregeling ontzegd, maakte het ministerie van Financiën donderdag al bekend. Mogelijk zijn de gegevens ook bij derde partijen terechtgekomen. Dat wordt nog uitgezocht.

De gegevens werden bij de fiscus ook nog eens onvoldoende beschermd. Zo hadden teveel medewerkers, zo’n 5000 van de 30.000, er toegang toe. Ook konden medewerkers van de Belastingdienst iemand anoniem als fraudeur aanmerken. Later kon de reden voor zo’n melding niet worden achterhaald.

Intern toezicht

In de anderhalf jaar dat de toeslagenaffaire nu op de radar staat, is de Belastingdienst er nog niet in geslaagd de AVG voldoende toe te passen, zegt Wolfsen. „Ik hoop dat ik hier volgend jaar niet opnieuw hoef te staan. Het interne toezicht moet op orde.”

Voor de mensen die onterecht op de lijst stonden, moet compensatie komen, zegt Wolfsen. „En bij twijfel: het voordeel aan de burger.”

Wie op de lijst stond, zal worden geïnformeerd. Dan kunnen mensen aangeven of zij bijvoorbeeld ooit geen toeslag konden aanvragen of werden geweigerd voor een betalingsregeling, waarna een passende compensatie kan worden gevonden. „Om het geschaden vertrouwen terug te winnen, moet dat royaal en gul”, vindt Wolfsen.