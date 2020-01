Hogere omzet, maar lagere winst voor STMicro

In de laatste drie maanden van vorig jaar verkocht STMicro voor een kleine 2,8 miljard dollar aan halfgeleiders. Dat was in het laatste kwartaal van 2018 nog ruim 2,6 miljard dollar. De winst bedroeg in het vierde kwartaal 392 miljoen dollar, een daling van 6,2 procent op jaarbasis. Dat kwam onder meer door hogere kosten en prijsdruk.

Over heel 2019 daalde de omzet met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder tot een kleine 9,6 miljard dollar, wat met name te wijten was aan een teruggang bij de tak die producten maakt voor de auto-industrie. De winst ging met bijna een vijfde omlaag tot ruim 1 miljard dollar.

STMicro wil dit jaar 1,5 miljard investeren in strategische initiatieven. Daarmee wil het bedrijf de omzet laten groeien. De chipmaker heeft zichzelf ten doel gesteld om op de middellange termijn de jaaromzet naar 12 miljard dollar te tillen.