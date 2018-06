Wall Street wederom op verlies

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Oplopende handelsspanningen tussen China en de VS zorgen wederom voor een mineurstemming, na de koersdaling een dag eerder. Beleggers waren wel enthousiast over de kwartaalberichten van onder meer juweliersketen Tiffany en modemerk Ralph Lauren.