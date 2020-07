'Rolls-Royce rekent op snelle verkoop Spaanse dochter'

Het bedrijf kan de opbrengst daarvan goed gebruiken, want door de crisis in de luchtvaart wordt ook Rolls-Royce hard getroffen. Luchtvaartmaatschappijen hebben vliegtuigbestellingen uitgesteld of geannuleerd en dat betekent ook dat het orderboek van het Britse bedrijf leger is geworden. Ook is er minder vraag naar onderhoud en onderdelen voor vliegtuigmotoren.

Rolls-Royce schrapte eerder al 9000 banen. Topman Warren East heeft gezegd alle opties te zullen bekijken om geld op te halen en zo het voortbestaan van het bedrijf veilig te stellen.

Vorig jaar was Rolls-Royce al dicht bij een verkoop van een belang in ITP Aero, dat motoronderdelen voor helikopters, vliegtuigen en schepen bouwt. Toen ging een deal met het Spaanse technologieconcern Indra Sistemas niet door. Bij die deal werd een prijskaartje van 1,5 miljard euro aan ITP Aero gehangen.