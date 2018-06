Vestiabaas wist van torenhoge commissie

Onze verslaggever Bart Mos zit vanaf 09.00 in de rechtbank in Rotterdam. Hij zal over de zaak twitteren, lees zijn tweets onderaan dit artikel.

Dit blijkt uit een van de derivatencontracten uit het strafdossier waar de handtekening van Erik Staal onder staat, ingezien door De Telegraaf. In het contract, daterend uit oktober 2010, staat duidelijk te lezen dat de Franse bank Société Générale (SG) aan Greeven een commissie van 0,02% betaalt (wat in dit geval neerkwam op €100.000) voor de levering van een derivatencontract van €50 miljoen aan de corporatie. Vestia sloot honderden van dit soort contracten af.

De banken betaalden de miljoenen aan Greeven voor het binnenloodsen van gevaarlijke derivatencontracten bij Vestia, bedoeld voor bescherming tegen rentestijgingen.

Propvol risicovolle derivaten

Met de miljoenen aan ontvangen commissies van banken zoals SG en Deutsche Bank kocht Greeven Vestia’s kasbewaarder Marcel de V. om, waardoor de corporatie uiteindelijk propvol risicovolle derivaten kwam te zitten en zodoende in 2012 bijna omviel, omdat de rente ging dalen. De contracten moesten uiteindelijk voor €2 miljard bij de banken worden afgekocht. Greeven en Vestia’s voormalige kasbewaarder Marcel de V. worden vandaag als hoofdverdachten in een strafproces voor de Rotterdamse rechter gedaagd.

Greeven wordt verdacht van omkoping. Ook wordt hem samen met De V. oplichting verweten: de betalingen van banken aan Greeven bleven bij Vestia onbekend. Uit het genoemde contract van SG blijkt echter dat Vestia’s topman Staal op de hoogte had moeten zijn van de miljoenen die Greeven aan de derivatenhandel verdiende.

In totaal sloot Vestia bijna 400 van dit soort contracten af. Greeven verdiende daar €20 miljoen mee, de helft sluisde hij door aan De V.

Vestia wilde gisteren niet reageren.