Fed-notulen: volgende rentestap VS volgt snel

Dat beeld komt naar voren uit de vrijgegeven notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed op 1 en 2 mei. De Fed besloot de rente toen nog ongemoeid te laten. Marktpartijen verwachten in doorsnee dat bij de volgende vergadering van de Fed in juni de rente weer verhoogd wordt.

Dat laatste staat echter niet met zoveel woorden in de notulen. Het blijft dus afwachten hoeveel renteverhogingen er dit jaar in totaal te verwachten zijn. Mogelijk wordt de rente dit jaar nog in twee stappen verder opgevoerd. Sterke economische groei zou Fed-president Jerome Powell en de andere beleidsmakers evenwel ook kunnen doen besluiten in totaal vier renteverhogingen door te voeren.