Bezoekers van de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in de auto. Ⓒ ANP

Er is bonje over de premies van autoverzekeraars omdat niet inzichtelijk is hoe die precies worden berekend. Ouderen zijn duurder uit het afsluiten van een autoverzekering, of worden soms helemaal geweigerd, zegt de Consumentenbond. Het Verbond van Verzekeraars ziet geen probleem.